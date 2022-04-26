Україна отримає багато зброї

Видання зазначає, що зустріч пройшла з ініціативи Міністр оборони США Ллойда Остіна після його поїздки до Києва. Він зазначив, що всі союзники вірять в перемогу України.

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Генерал армії США Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, попередив, що Україні потрібна додаткова допомога у сфері безпеки, щоб допомогти їй захиститися від вирішального російського наступу на Сході.

Час не на боці України. Результат цієї битви, прямо тут, сьогодні, залежить від людей у ​​цій кімнаті. Українці будуть воювати. Ми повинні переконатися, що вони мають засоби для боротьби,

– сказав Міллі під час виступу за закритими дверима перед журналістами.

Світ об'єднався в підтримці України

Організатори заявили, що на зустрічі були присутні представники понад 40 країн – це в основному країни Європи, а також з Близького Сходу, включаючи Ізраїль і навіть Африку. Також віртуально були присутні представники Південної Кореї та Японії.

Це зібрання відображає об'єднаний світ,

– сказав Остін.

Нарешті важка зброя від Німеччини

Також на зустрічі Німеччина вперше оголосила про поставку в Україну важкого озброєння.

"Ми вчора вирішили, що Німеччина сприятиме доставці в Україну самохідних зенітних установок Gepard", – заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

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