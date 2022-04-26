Ключевой вопрос этой встречи – усилить защиту всей Европы от агрессивных амбиций России. Об этом в тот же день во время вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Война в Украине – это только начало

Он отметил, что в свободном мире уже почти не осталось тех, кто бы не понимал, что война России против Украины – только начало.

Финальной целью руководства России является не просто захват территорий Украины, но и растерзание всего Центра и Востока Европы и глобальный удар по демократии,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что свободный мир имеет право на самозащиту и "именно поэтому будет помогать Украине еще больше".

Вечернее обращение Зеленского за 26 апреля: смотрите видео