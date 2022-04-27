Санкции наложили на 11 высокопоставленных чиновников и 192 других членов народных советов так называемых Луганской и Донецкой псевдореспублик.

К теме Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессию Кремля, – Зеленский

В Канаде считают попытку аннексии Россией отдельных районов Донбасса грубым нарушением международного права. Поэтому санкции ввели, чтобы усилить давление на президента Путина и людей, кто причастен к этому.

Канада продолжает призывать Путина к немедленному выводу российских войск из украинских территорий.

Канада не будет стоять, сложа руки, и наблюдать, как Путин и его сообщники безнаказанно пытаются перенести границы Украины. Следует уважать международное право. Канада использует все инструменты, чтобы те, кто причастен к этому, отвечали за свои преступления,

– сказала министр иностранных дел Мелани Жоли.

Санкции от Канады

После незаконной оккупации Россией территорий Донбасса и аннексии Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более 1400 физических и юридических лиц.

физических и юридических лиц. После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Канада ввела санкции против почти 1000 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

К слову, сейчас Россия пытается обойти санкции Запада, но у нее это не слишком получается. Так, идею платить за газ и нефть в рублях на практике никто не поддержал. Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак.

Интересное видео – Зеленского пригласили на саммит G20