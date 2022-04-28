Те, що зробили з затишним містечком російські війська, генсеку ООН показав голова Київської ОВА Олександр Павлюк та його радник Олексій Кулеба. Гутерреш висловив переконання, що так війна вестись немає.

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Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків – Гутерреш

Я уявляю свою сім’ю в одному з тих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають,

– розповів про свої враження генсек ООН.

Такі методи ведення війни, які використали в Бородянці, не мають місця у 21-му столітті. За словами Гутерреша, така війна – це абсолютне зло і серця усіх людей мають бути з жертвами та постраждалими.

Те, що можна побачити у Бородянці зараз, вважає генсек ООН, є свідченням того, що воєнні дії неприпустимі у теперішній час.

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