Наразі на місці події працюють рятувальники. Вони вже загасили пожежу і шукають постраждалих.
До теми Російські окупанти ввечері вдарили по Києву: є два влучання
Окупанти обстріляли Київ
Російські загарбники ввечері 28 квітня частково знищили житловий будинок. Рятувальникам о 20:13 повідомили, що після ворожого обстрілу в Шевченківському районі столиці виникла пожежа.
Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів. О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 квадратних метрів,
– повідомили у ДСНС.
Наразі місці проводять пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, вдалося врятувати 5 людей, а ще 10 постраждали. Інформація про травмованих уточнюється. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучили 12 одиниць техніки та 98 рятувальників.
Російські окупанти обстріляли Київ / Фото ДСНС
Дивіться відео, як рятувальники гасили пожежу:
Варто подивитися – окупанти знищили 2 хати на Запоріжжі ракетою за 6,5 мільйона