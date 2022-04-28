Соответствующую информацию обнародовал журналист Бэн Браун вечером 28 апреля. То есть это произошло как раз после визита генсека ООН в Киев.
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Генсек ООН в шоке от действиями россиян
Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, когда он находился в городе для переговоров с президентом Зеленским,
– говорится в сообщении.
Также журналист вспомнил, что Украина называет это "ужасным актом варварства" и "открыткой из Москвы".
Обстрел Киева во время визита генсека ООН в Украину: основное
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш посетил Украину 28 апреля.
- В частности, это произошло после визита чиновника в Москву 27 апреля. После встречи в России генсек отметил, что якобы Путин "дал добро" на участие ООН и Красного Креста в эвакуации из Мариуполя.
- Тогда генсек ООН сказал Путину, что вроде бы понимает недовольство Кремля. Однако эти аспекты следует решать теми инструментами, которые предлагает Организация Объединенных Наций.
- В ходе визита в Украину 28 апреля Антониу Гутерреш встретился с Владимиром Зеленским. В частности, Президент Украины отметил, что очень важно, что Гутерреш увидел все своими глазами.
- Генсек ООН не ограничился визитом в Киев, а также съездил в Бородянку и ряд других пострадавших от рук оккупантов городов Киевщины. Гутерреш был поражен и расстроен тем, что увидел, и пообещал помочь привлечению виновных к ответственности. Добавил, что это невозможно забыть.
- Впоследствии, когда генсек еще был в столице, объявили воздушную тревогу. Враг в это время цинично атаковал Киев. В результате есть два попадания и предварительно – 10 раненых.
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