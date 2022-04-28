Просьба украинского гаранта касается депортации украинцев в Россию, которую активно проводит враг, сообщает 24 канал.

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Встреча генсека ООН и Зеленского в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что призвал главу ООН приложить усилия для прекращения принудительного и незаконного вывоза украинцев на территорию государства-агрессора – Россию. Зеленский добавил, что сегодня речь идет о сотнях тысяч украинцев.

Это и взрослые, и дети, которые фактически украдены. Президент подчеркнул, что сейчас важнейшая задача для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по вопросам миграции получить доступ к гражданам Украины, которых депортировали в Россию. Кроме того, они должны приложить усилия, чтобы обеспечить возвращение этих людей на Родину как можно скорее.

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