Британец погиб в Украине

Издание отмечает, что мужчины могли воевать против российских оккупантов как добровольцы на стороне украинских военных, хотя это не подтверждают власти Великобритании.

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Министерство иностранных дел не сообщило подробности о том, что делали мужчины в Украине.

Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине. Также нам известно о другом гражданине, который пропал без вести в Украине. Мы срочно ищем дополнительную информацию и поддерживаем семьи этих людей,

– отметил представитель министерства иностранных дел Великобритании.

Понятно, что Скотт Сибли был ветераном английских вооруженных сил. Он первый гражданин Великобритании, который был официально убит во время войны.

Дипломатические источники BBC сообщили, что, скорее всего, два мужчины были иностранными добровольцами, которые служили в украинских вооруженных силах либо в Мариуполе, либо в других местах на Донбассе.

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