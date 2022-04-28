Британець загинув в Україні

Видання зазначає, що чоловіки могли воювати проти російських окупантів як добровольці на боці українських військових, хоча це не підтверджує влада Великої Британії.

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Міністерство закордонних справ не повідомило подробиць про те, що робили чоловіки в Україні.

Ми можемо підтвердити, що громадянин Великої Британії був убитий в Україні. Також нам відомо про іншого громадянина нашої, який зник безвісти в Україні. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію і підтримуємо сім'ї цих людей,

– зазначив речник міністерство закордонних справ Великої Британії.

Відомо, що Скотт Сіблі був ветераном британських збройних сил. Він є першим громадянином Великої Британії, який офіційно був вбитий під час війни.

Дипломатичні джерела BBC повідомили, що, швидше за все, двоє чоловіків були іноземними добровольцями, які служили в українських збройних силах або в Маріуполі, або в інших місцях на Донбасі.

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