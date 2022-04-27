З перших днів війни Україна отримувала легке озброєння, яке дозволяло зупинити наступ росіян. Мова йшла про протитанкові ракетні комплекси, серед яких британський NLAW чи американські Javelin. Хоча українські військові активно використовували й вітчизняні "Стугна-П".

Однак чим довше триває війна, і чим краще українські захисники показують себе на полі бою проти російських окупантів, тим краще та потужніше стає озброєння, яке передають Україні. Мова йде артилерію, яка здатна обстрілювати військові об'єкти й на території Росії.

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Міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі не бачить проблем, якщо Україна завдаватиме удари по таких військових об'єктах зі зброї, яку їй передала країна. Він вважає це законним правом України під час війни. Адже в такий спосіб знищуються логістичні лінії, запаси боєприпасів та топлива. Відтак це сприяє захисту України, через що не будуть гинути мирні мешканці, а цивільна інфраструктура не буде знищена.

Попри те, що така заява Гіппі викликала неоднозначну реакцію в суспільстві, британський прем'єрміністр Борис Джонсон підтвердив, що Україна має право захищатися, у тому числі й за допомогою британської зброї.

"Українці, зрозуміло, як сказав Джеймс Гіппі, вони мають право захищатися. На них нападають з території Росії... вони мають право на захист", – заявив Борис Джонсон.

Він також додав, що Велика Британія не хоче, щоб ця війна вийшла за межі України.

Варто зазначити, що Україна не підтверджує удари по території Росії зі зброї, яку нам передали західні партнери. Зараз вся увага нашої армії зосереджена на захисті власної території від російських загарбників.