Україна має право визначати цілі на території Росії, по якій може завдати удару. І використати для цього зброю, яку їй надала Велика Британія. Таку думку висловив міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

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"Під час війни Україна може завдати удару в глибину свого супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів. Цілком легітимним є націлювання України вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якщо її не порушити, безпосередньо сприятиме смерті та бійні на українській землі", – відзначив Джеймс Гіппі.

Британський міністр не бачить нічого незаконного в тому, що Україна для таких атак буде використовувати озброєння, яке було надано Великою Британією.

Як приклад він навів той факт, що чимало країн імпортує озброєння. Але коли його використовують проти іншої країни, то звинувачують у цьому того, хто використав, а не країну, звідки озброєння було експортовано.

Варто відзначити, що Україна не підтверджує жодної атаки на об'єкти інфраструктури на території Росії під час цієї війни. Окрім того, наші захисники спростовують обстріли прикордонних російських сіл, заявляючи, що це провокація зі сторони ворога.