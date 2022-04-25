Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму телеграм-каналі. Вже 61 день Україна героїчно бореться за свою незалежність, а наші бійці захищають свою Батьківщину від російських окупантів. Іноземні партнери допомагають нашій державі у цій боротьбі та постачають необхідну зброю та техніку.

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Україна буде отримувати більше зброї від союзників,

– написав Єрмак.

Велика Британія

Королівська держава надасть Україні бронетехніку, оснащену пусковими установками для зенітних ракет – Stormer. Таку інформацію вже повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

США

Від Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Україна отримає зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інше необхідне обладнання.

Раніше повідомлялось, що Канада передала Україні гаубиці М-777 для посилення протистояння Росії, а також безліч додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf.

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