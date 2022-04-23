У заяві уряду Канади йдеться про те, що до України відправлять низку гаубиць типу М-777. На початку тижня наші ЗСУ отримали від країни також важку артилерію.

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Ці гаубиці легші та потужніші за аналоги

Відомо, що гаубиці типу М-777 легші та менші. Водночас вони можуть похизуватися більшою потужністю, якщо порівнювати з гарматами аналогічного типу. Дальність удару – 30 кілометрів. Саме на таку відстань гаубиці можуть влучно вдаряти по цілі.

Також Україні Канада надала безліч додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf. Відповідний запит країна раніше отримала від нашої держави.

У той час, як українці борються за захист свого суверенітету, свободи та незалежності, Канада продовжує надавати Україні військову техніку, необхідну для боротьби та перемоги у цій війні,

– заявила міністерка оборони Аніта Ананд.

Наразі Канада завершує контракти на низку бронемашин комерційного зразка. Їх відправлять до України найближчим часом. Також уже завершується робота над контрактами на обслуговування та ремонт спеціалізованих камер безпілотників. Їх раніше Канада надала Україні.

Відомо, що від початку 2022 року на військову техніку для підтримки України Канада виділила понад 118 мільйонів доларів. Також у бюджеті на цей рік країна передбачила 500 мільйонів доларів. Ця сума стане додатковою військовою допомогою нашій державі на 2022 – 2023 фінансовий рік.

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