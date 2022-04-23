Про це він заявив під час телемарафону. Міністр оборони підкреслив, що від початку березня наша країна переконувала міжнародних партнерів у необхідності сучасного озброєння, передає 24 канал.

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Сучасна зброя змінить філософію ведення війни

Олексій Резніков зазначив, що Україна не могла у протистоянні Росії покладатися лише на радянську амуніцію, зброю та боєприпаси. Міжнародних партнерів буквально переконали, що слід було змінити філософію ведення війни. А цього зробити неможливо без сучасного озброєння.

Українська армія потужна, сильна, але вона буде ще сильнішою, коли воюватиме сучасною зброєю. Це і артилерія, і засоби далекого ураження, танки, бронетехніка, літаки,

– наголосив він.

Міністр зазначає, що спочатку партнери не надто реагували на прохання України. Мовляв, наша держава може продовжувати боронити себе за допомогою радянської зброї. Тож президент, прем'єр-міністр, керівник Офісу Президента, міністр закордонних справ і сам Олексій Резніков почали тиснути на кожному рівні.

І їм вдалося досягнути поставленого результату. В Європі зрозуміли, що сучасне озброєння дозволить кардинально змінити філософію ведення бою.

Так, артилерію 155-го калібру Україна почала отримувати від США, Франції та інших партнерів. А наші артилеристи, що вже не секрет, вчаться застосовувати цю техніку в дії. Аналогічна ситуація і з танкістами й іншими фахівцями.

До прикладу, тепер українські військові матимуть можливість завдавати удару не на 20, а на цілих 40 кілометрів. І це, переконаний Олексій Резніков, повинне принципово змінити картину війни.

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Суспільний тиск дав свої плоди

Він додав, що на початку партнери не надто вірили в те, що Україна зможе подолати ворога. Були держави, які теж давали нам усього 72 години. Ті самі три доби, за які нашу країну хотіли захопити керівники Кремля.

Натомість українці показали не лише своєю хоробрістю, а й принциповою позицією, що свою землю вони не здадуть. Це показало Європі та світу, що ми боротимемося до останнього.

Посилення ними (партнерами – 24 канал) східного флангу має відбутися саме через посилення України. Саме ми обороняємо від орків весь цивілізований світ,

– підкреслив він.

Також Олексій Резніков пояснив, чому весь світ змінив свою позицію стосовно важкого озброєння. Він переконаний, що вдалося цього досягнути завдяки політичному та громадському тиску. Люди в Європі повірили в Україну та почали тиснути на своїх політиків.

Мені здається, це головна реальна причина зміни парадигми (у наданні важкого озброєння Україні – 24 канал),

– додав міністр.

Зазначимо, що напередодні Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив на тому, що Україна отримає необхідну зброю. З його слів, партнери нарешті почули нашу державу, тож нам передадуть те, про що ми просили. І саме завдяки цьому озброєнню, наголошує президент, можна буде врятувати життя тисяч людей.

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