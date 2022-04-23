Об этом он заявил во время телемарафона. Министр обороны подчеркнул, что с начала марта наша страна убеждала международных партнеров в необходимости современного вооружения, передает 24 канал.

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Современное оружие изменит философию ведения войны

Алексей Резников отметил, что Украина не могла в противостоянии России полагаться только на советскую амуницию, оружие и боеприпасы. Международные партнеры буквально убедили, что следовало изменить философию ведения войны. А это сделать невозможно без современного вооружения.

Украинская армия мощная, сильная, но она будет еще сильнее, когда будет воевать современным оружием. Это и артиллерия, и средства дальнего поражения, танки, бронетехника, самолеты.

– подчеркнул он.

Министр отмечает, что сначала партнеры не слишком реагировали на просьбу Украины. Мол, наше государство может продолжать защищать себя с помощью советского оружия. Так что президент, премьер-министр, руководитель Офиса Президента, министр иностранных дел и сам Алексей Резников начали давить на каждом уровне.

И им удалось добиться поставленного результата. В Европе поняли, что современное вооружение позволит кардинально изменить философию ведения боя.

Так, артиллерию 155 калибра Украина начала получать от США, Франции и других партнеров. А наши артиллеристы, уже не секрет, учатся применять эту технику в действии. Аналогичная ситуация и с танкистами и другими специалистами.

К примеру, теперь украинские военные смогут наносить удар не на 20, а на целых 40 километров. И это, уверен Алексей Резников, должно принципиально изменить картину войны.

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Общественное давление дало свои плоды

Он добавил, что сначала партнеры не слишком верили в то, что Украина сможет одолеть врага. Были государства, которые также давали нам всего 72 часа. Те же трое суток, за которые нашу страну хотели захватить руководители Кремля.

В то же время украинцы показали не только своей храбростью, но и принципиальной позицией, что свою землю они не сдадут. Это показало Европе и миру, что мы будем бороться до последнего.

Усиление ими (партнерами – 24 канал) восточного фланга должно произойти именно из-за усиления Украины. Именно мы защищаем от орков весь цивилизованный мир,

– подчеркнул он.

Также Алексей Резников объяснил, почему весь мир поменял свою позицию по поводу тяжелого вооружения. Он убежден, что удалось этого добиться благодаря политическому и общественному давлению. Люди в Европе поверили в Украину и начали оказывать давление на своих политиков.

Мне кажется, это главная реальная причина смены парадигмы (в предоставлении тяжелого вооружения Украине – 24 канал),

– добавил министр.

Отметим, что накануне Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что Украина получит необходимое оружие. По его словам, партнеры наконец-то услышали наше государство, поэтому нам передадут то, о чем мы просили. И именно благодаря этому вооружению, подчеркивает президент, можно будет спасти жизнь тысяч людей.

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