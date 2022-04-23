Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она отметила, что преимуществом ВСУ является то, что это интеллектуальная армия.

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Украинская армия нуждается в тяжелом вооружении

По словам Маляр, тактика и стратегия украинских командующих действительно превосходят российские подходы в этом смысле. Однако ВСУ требует военной помощи, а именно тяжелого вооружения.

Поэтому в большой степени продолжительность войны будет зависеть и от интенсивности и качества этой помощи. То есть со своей стороны Вооруженные Силы делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее, но есть объективные обстоятельства, зависящие не только от нас,

– отметила заместитель министра.

В частности, наша армия нуждается в системах ПВО, ракетах, противотанковых средствах. Однако, по словам Маляр, необходимо понимать, что Украина, как государство, делает все необходимое.

"То есть мы ведем сегодня очень активную и дипломатическую деятельность, и политическую. Списки того, что нам нужно, они сформированы Вооруженными Силами Украины. И это закрытые списки, это секретная информация", – отметила замминистра.

Эти списки обрабатываются вместе с западными партнерами. Президент Владимир Зеленский находится в прямой связи с президентами других стран, министр обороны Алексей Резников – с министрами обороны других стран, а главнокомандующий Валерий Залужный – с главнокомандующими других стран.

"То есть на сегодняшний день, с точки зрения коммуникации, со стороны Украины выстроен абсолютно качественный, прозрачный и очень эффективный процесс. Зато есть объективные обстоятельства. К примеру то, что Запад, равно как и наш враг Российская Федерация, к сожалению, рассчитывал на то, что 3 дня или максимум неделя и Украина ляжет", – отметила Маляр.

По ее словам, именно поэтому Украина не чувствовала такой помощи, которая позволила бы быстро остановить врага. Однако сегодня позиция западных стран несколько меняется.

В то же время, оказание помощи не может быть таким быстрым, как пойти в супермаркет. Поскольку есть определенные процедуры, на которые нужно время. В частности, для того чтобы закупить и выработать оружие, чтобы его завезти в Украину. По словам замминистра, именно от этой помощи будет зависеть продолжительность этой войны

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