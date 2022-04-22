Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення 22 квітня, повідомляє 24 канал.

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Я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей,

– наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що тепер Збройні сили України покажуть окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається.

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