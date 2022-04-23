В заявлении правительства Канады говорится, что в Украину отправят ряд гаубиц типа М-777. В начале недели наши ВСУ получили от страны тяжелую артиллерию.

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Эти гаубицы легче и мощнее аналогов

Известно, что гаубицы типа М-777 более легкие и меньшие. В то же время, они могут похвастаться большей мощностью, если сравнивать с пушками аналогичного типа. Дальность удара – 30 километров. Именно на такое расстояние гаубицы могут точно ударять по цели.

Также Украине Канада предоставила множество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf. Соответствующий запрос страна раньше получила от государства.

В то время как украинцы борются за защиту своего суверенитета, свободы и независимости, Канада продолжает предоставлять Украине военную технику, необходимую для борьбы и победы в этой войне.

– заявила министр обороны Анита Ананд.

В настоящее время Канада завершает контракты на ряд бронемашин коммерческого образца. Их отправят в Украину в ближайшее время. Также завершается работа над контрактами на обслуживание и ремонт специализированных камер беспилотников. Их раньше Канада предоставила Украине.

Известно, что с начала 2022 года на военную технику для поддержки Украины Канада выделила более 118 миллионов долларов. Также в бюджете в этом году страна предусмотрела 500 миллионов долларов. Эта сумма станет дополнительной военной помощью нашему государству на 2022 – 2023 финансовый год.

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