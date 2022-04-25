Об этом Андрей Ермак сообщил в своем телеграм-канале. Уже 61-й день Украина героически борется за свою независимость, а наши бойцы защищают свою Родину от российских оккупантов. Иностранные партнеры помогают нашему государству в этой борьбе и снабжают необходимым оружием и техникой.

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Украина будет получать больше оружия от союзников,

– написал Ермак.

Великобритания

Королевское государство предоставит Украине бронетехнику, оснащенную пусковыми установками для зенитных ракет – Stormer. Такую информацию уже сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

США

От Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Украина получит зенитные комплексы Stinger, ПТРК Javelin и другое необходимое оборудование.

Ранее сообщалось, что Канада передала Украине гаубицы М-777 для усиления противостояния России, а также множество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf.

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