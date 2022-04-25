Про це розповіли у Держдепі за підсумками візиту держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна до Києва.

До теми Росія зазнає невдачі, а Україна має успіх, – Блінкен

"Міністр Остін також повідомив, що у рамках нашої безперервної допомоги Міністерство оборони розширить військові навчання для українських військовослужбовців у регіоні із певними видами озброєння, які надають", – розповіли у Держдепі.

Остін зазначив, що США працює над тим, щоб зброя швидше приїхала до України. Крім цього, він наголосив, що працює з союзника та партнерами для постачання додаткового важкого озброєння, боєприпасів та запчастин.

Візит до Києва

Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі з Держсекретарем та Міністром оборони США. Вони спілкувались про підвищення обороноздатності України. Перемовити тривали приблизно 3 години.

Зверніть увагу – візит керівництва США до України: дивіться відео