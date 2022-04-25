Зеленський підсумував, що переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном були змістовними, обнадійливими та результативними.

До теми Посилення санкцій і фінансова підтримка: подробиці зустрічі Зеленського з Блінкеном і Остіном

Що розповів Зеленський про переговори з представниками США

За словами президента України, переговори допоможуть зміцнити демократичні устрої:

Я вдячний народу Сполучених Штатів Америки та особисто Президенту Байдену за потужну й щиру підтримку, яку ми одержуємо. Це реальні речі, які посилюють не лише нашу державу, а й демократію в цілому,

– зазначив Зеленський у ранковому зверненні до українців.

Він додав, що обидві сторони розуміють, що перемога демократії в одній країні означає її перемогу у всьому світі.

Також під час перемовин, які тривали понад три години, вдалося узгодити з американською стороною подальші кроки для зміцнення Збройних Сил України та проговорити питання щодо задоволення всіх пріоритетних потреб української армії.

Нагадаємо, що під час зустрічі представники країн обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії, а також фінансову підтримку України та гарантії безпеки нашої держави.

Дивіться ранкове звернення Зеленського за 25 квітня: