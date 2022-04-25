В Офісі Президента розповіли, що Держсекретар США Ентоні Блінкен і Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін завітали з офіційним візитом до Києва. Під час нього вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питань, пов'язаних з війною, яку розв'язала Росія.

Читайте також Остін і Блінкен пообіцяли Україні ще понад 300 мільйонів доларів допомоги

Такі візити важливі для України

Володимир Зеленський наголосив на тому, що візити американських високопосадовців до Києва зараз надзвичайно важливі. Адже вони свідчать про підтримку нашої держави у цей відповідальний і важливий момент.

Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати Президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію,

– підкреслив Зеленський.

Президент України також подякував усьому американському народові та Конгресу за підтримку. Її в нашій державі бачать та відчувають, наголосив він.



Володимир Зеленський подякував США за підтримку / Фото пресслужба ОП

Під час зустрічі обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії, а також фінансову підтримку України та гарантії безпеки нашої держави. Президент України підкреслив, що оборонна підтримка від США на загальну суму у 3,4 мільярда доларів, – найбільший внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави.

Це, запевняє Володимир Зеленський, дозволяє вивести оборону України на якісно новий рівень. І це дуже важливо зараз для захисників і захисниць, які стоять протистоять ворогові на передовій.

Дивіться відео зустрічі Зеленського з Остіном і Блінкеном:

Санкції повинні лише посилюватися

За запевненнями Володимира Зеленського, санкції проти Росії повинні посилюватися. Вони мають стати тим вагомим важелем впливу на країну-агресорку.

Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому шляху. І розраховуємо на підтримку партнерів,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Він передав американській стороні План дій. У ньому розписані кроки з посилення санкцій проти Росії. Над документом працювала міжнародна експертна група Єрмака-Макфола.



Американській стороні передали План дій, спрямованих на посилення санкцій / Фото пресслужба ОП

Президент України обговорив також шляхи активізації фінансової підтримки країни. Вона необхідна не лише для сприяння економіки нашої держави, а й задля її відбудови. Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості розширення доступу українських товарів на ринок США.

Обговорили під час зустрічі мирний процес. Зокрема підняли питання перспективи посилення антивоєнної коаліції. Володимир Зеленський підкреслив, що наша держава бачить лідером з-поміж країн-гарантів безпеки саме США.

Варте уваги – Україна може запросити у США будь-яку сучасну зброю, – Жданов: дивіться відео