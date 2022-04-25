Про це заявили Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

До речі Нас надихає стійкість, – Блінкен побажав українцям у Великдень повернення миру

Як відбувався візит

Чиновники приїхали в Україну, щоб продемонструвати підтримку Заходу. Блінкен і Остін повідомили Зеленського про нове іноземне військове фінансування.

Це забезпечить підтримку можливостей, які потрібні Україні, особливо для боротьби на Донбасі, – сказали політики

Крім того, це допоможе ЗСУ перейти на більш досконалі системи озброєння та протиповітряної оборони, по суті, системи НАТО.

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