Ентоні Блінкен неодноразово показував свою підтримку українському народу та відверту зневагу росіянам, які прийшли на територію України із загарбницькою та терористичною війною.

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Нас надихає стійкість православних християн в Україні перед обличчям жорстокої загарбницької війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх і сьогодні бажаємо їм та всім іншим, хто святкує Великдень, якнайшвидшого повернення до миру,

– написав Блінкен.

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський на пресконференції у метрополітені повідомив про приїзд Ентоні Блінкен та Ллойда Остіна у Київ. Основною темою для обговорення буде постачання Україні необхідної зброї.

Зокрема, радник глави ОП Олексій Арестович назвав теми, які посадовці планують обговорити. Серед них – постачання зброї, подальша спільна, партнерська політика щодо Росії, можливі дії, якщо проголошуються "ХНР" або анексуються території.

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