Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у метро Києва, передає 24 канал.

Важливо Повернемо все, що росіяни, не дай Боже, окупують, але потрібна зброя, – Зеленський

Говоритимуть про постачання зброї

Зеленський окреслив, про що саме завтра розмовлятимуть з американською делегацією. Основна тема – зброя. Говоритимуть про конкретну зброю, яка необхідна, кількість, темпи постачання.

США – лідери у світі. Вони задають темп і тон в перемовинах та допомозі. В більшості випадків саме вони впливають на те, чи може та чи інша європейська держава надати нам ту чи іншу важливу зброю. Тому я вірю в це стратегічне партнерство. Але хочеться, щоб все було швидше, – сказав Зеленський.

За його словами, за останній тиждень ситуація із постачанням зброї зі США значно покращилася – "і сигнали, і меседжі, і кроки, і терміни, і кількість". І Зеленський вдячний за це. Звісно, Україна хоче більше, ніж отримує. Але Президент підкреслив, що прогрес значний.

Він також сподівається, як тільки буде відповідна безпекова ситуація, то до України зможе завітати президент США Джо Байден, щоб підтримати народ. Також Зеленський вдячний американським політикам, які підтримують Україну.