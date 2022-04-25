Об этом заявили Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
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Как проходил визит
Чиновники приехали в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Запада. Блинкен и Остин сообщили Зеленскому о новом иностранном военном финансировании.
Это обеспечит поддержку возможностей, необходимых Украине, особенно для борьбы на Донбассе,
– сказали политики
Кроме того, это поможет ВСУ перейти на более совершенные системы вооружения и противовоздушной обороны, по сути, системы НАТО.
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