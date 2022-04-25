Зеленский подытожил, что переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином были содержательными, обнадеживающими и результативными.

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Что рассказал Зеленский о переговорах с представителями США

По словам президента Украины, переговоры помогут укрепить демократические устои.

Я благодарен народу Соединенных Штатов Америки и лично Президенту Байдену за мощную и искреннюю поддержку, которую мы получаем. Это реальные вещи, которые усиливают не только наше государство, но и демократию в целом.

– отметил Зеленский в утреннем обращении к украинцам.

Он добавил, что обе стороны понимают, что победа демократии в одной стране означает ее победу по всему миру.

Также во время продолжавшихся больше трех часов переговоров удалось согласовать с американской стороной дальнейшие шаги для укрепления Вооруженных Сил Украины и проговорить вопросы об удовлетворении всех приоритетных потребностей украинской армии.

Напомним, что во время встречи представители стран обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России, финансовую поддержку Украины, а также гарантии безопасности нашего государства.

Смотрите утреннее обращение Зеленского за 25 апреля: