Среди депортированных – 144 тысячи украинских детей

Центр противодействия дезинформации информирует, что без участия украинских властей из оккупированных территорий Украины в направлении России принудительно вывезено 766 тысяч украинцев. Эти данные публиковало Минобороны РФ.

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Сообщается, что среди депортированных – 144 тысячи украинских детей. Речь идет не только о сиротах, но и детях, у которых были родители.

В ЦПД информируют, что Россия планирует упростить процедуру усыновления "детей Донбасса".

Оккупанты принудительно отправляют украинцев в Россию

Также там заявили, что российские оккупанты отбирают у украинцев документы и принудительно отправляют в Россию.

У украинцев, спасающихся из зон боевых действий, отбирают украинские документы, телефоны, отправляют в пограничные области РФ, чтобы потом перевезти в регионы,

– говорится в сообщении.

Своими действиями Россия нарушает международное право, поскольку похищает гражданское население Украины.

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