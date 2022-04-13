Серед депортованих – 144 тисячі українських дітей

Центр протидії дезінформації інформує, що без участі української влади з окупованих територій України в напрямку Росії примусово вивезено 766 тисяч українців. Ці дані публікувало Міноборони РФ.

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Повідомляється, що серед депортованих – 144 тисячі українських дітей. Йдеться не тільки про сиріт, але й дітей, які мали батьків.

У ЦПД інформують, що Росія планує спростити процедуру усиновлення "дітей Донбасу".

Окупанти примусово відправляють українців у Росію

Також там заявили, що російські окупанти відбирають в українці документи та примусово відправляють до Росії.

В українців, які рятуються з зон бойових дій, відбирають українські документи, телефони, відправляють до прикордонних областей РФ, щоб потім перевезти до регіонів,

– йдеться у повідомленні.

Своїми діями Росія порушує міжнародне право, оскільки викрадає цивільне населення України.

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