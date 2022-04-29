Український лідер повідомив, що Росія спробувала принизити ООН, повідомляє 24 канал. Це вимагає відповідної потужної реакції.
Зауважте Не можна думати, ніби війна вже закінчується, – Зеленський записав нове звернення
Це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції,
– наголосив Зеленський.
Він зауважив, що ракетні удари по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах України свідчать: наразі не можна розслаблятися. Не можна думати, що війна нібито вже закінчується. Попереду українців чекає боротьба – ще потрібно гнати окупантів.
Ракетний удар по Києву
- Увечері 28 квітня Росія завдала ракетного удару по Києву. Мер Віталій Кличко повідомив про два влучання у Шевченківському районі. На місце інциденту прибули рятувальники.
- Внаслідок обстрілу у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Відомо, що перший та другий поверхи – частково зруйновані.
- За попередніми даними, постраждали 10 людей.
- До ліквідації наслідків ракетного удару залучили майже сотню рятувальників.
Важливо – Вечірнє звернення Зеленського за 28 квітня: дивіться відео