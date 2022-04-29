Український лідер повідомив, що Росія спробувала принизити ООН, повідомляє 24 канал. Це вимагає відповідної потужної реакції.

Зауважте Не можна думати, ніби війна вже закінчується, – Зеленський записав нове звернення

Це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що ракетні удари по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах України свідчать: наразі не можна розслаблятися. Не можна думати, що війна нібито вже закінчується. Попереду українців чекає боротьба – ще потрібно гнати окупантів.

Зауважте! У розмові зі ЗМІ Гутерреш заявив, що шокований ракетним ударом по Києву, який Росія завдала під час його візиту.

Ракетний удар по Києву

Увечері 28 квітня Росія завдала ракетного удару по Києву. Мер Віталій Кличко повідомив про два влучання у Шевченківському районі. На місце інциденту прибули рятувальники.

Внаслідок обстрілу у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Відомо, що перший та другий поверхи – частково зруйновані.

За попередніми даними, постраждали 10 людей.

До ліквідації наслідків ракетного удару залучили майже сотню рятувальників.

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