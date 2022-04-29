Украинский лидер сообщил, что Россия попыталась унизить ООН, сообщает 24 канал. Это требует ответной мощной реакции.

Заметьте Нельзя думать, будто война уже заканчивается, – Зеленский записал новое обращение

Это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. А значит, это требует ответной мощной реакции,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ракетные удары по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам Украины свидетельствуют: нельзя расслабляться. Нельзя думать, что война уже якобы заканчивается. Впереди украинцев ждет борьба – еще нужно гнать оккупантов.

Заметьте! В разговоре со СМИ Гутерреш заявил, что шокирован ракетным ударом по Киеву, который Россия нанесла во время визита.

Ракетный удар по Киеву

Вечером 28 апреля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Мэр Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях в Шевченковском районе. На место инцидента прибыли спасатели.

В результате обстрела в многоэтажке вспыхнул пожар. Известно, что первый и второй этажи частично разрушены.

По предварительным данным, пострадали 10 человек.

К ликвидации последствий ракетного удара привлекли почти сотню спасателей.

Важно – Вечернее обращение Зеленского за 28 апреля: смотрите видео