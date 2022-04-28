Звернення Верховний Головнокомандувач Збройних сил України оприлюднив ввечері 28 квітня – після 64 днів повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Президент також зауважив, що Росія обстріляла Київ під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша.

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Володимир Зеленський пригадав, що з анонсованої допомоги:

понад 20 мільярдів можуть піти на оборону;

понад 8 мільярдів доларів – на економічну підтримку;

ще 3 мільярди доларів – на гуманітарну допомогу.

Це дуже важливий крок Сполучених Штатів. І я вдячний за нього американському народу й особисто президенту Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі,

– сказав Володимир Зеленський.

Додав також, що Джо Байден цілком справедливо сказав у зверненні 28 квітня, що цей крок – недешевий, однак негативні наслідки для всього світу від російської агресії проти України та проти демократії настільки масштабні, що в порівнянні з ними ця підтримка США необхідна.

Ба більше, Володимир Зеленський сказав, що країна працює над тим, щоб направити заблоковані активи російських підсанкційних осіб і Росії для компенсації Україні. Мовиться про компенсацію за війну та для відбудови нормального життя в Україні.

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