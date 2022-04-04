Українські розвідники встановили, що Буча була окупована 64-ю ОМСБр. Тож саме її "військовослужбовці" здійснили воєнні злочини проти мирного українського народу – вбивства та зґвалтування.

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64-а ОМСБр з селища Князе-Волконске у Хабаровському краю.

На сайті ГУР опубліковані імена усіх росіян з цієї бригади – починаючи від керівництва і до останнього рядового.

"Кожен українець повинен знати їхні імена. За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", – наголосили в українській розвідці.

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