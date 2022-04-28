Як повідомив Гутерреш, ООН вже надала необхідну гуманітарну допомогу для 3,4 мільйона українців. Разом з тим генсек ООН підкреслив, що ситуація може погіршитися, передає 24 канал.

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Найгірший сценарій для України

До кінця серпня ООН планує допомогти 8,7 мільйона українців. За найгіршим прогнозом Гутерреша, до кінця року потребу в гуманітарній допомозі до кінця року можуть відчувати 25 мільйонів українців.

Ми дуже сподіваємося, що цей сценарій залишиться лише на папері, але ми зобов'язані бути напоготові,

– заявив генсек ООН.

Також Гутерреш повідомив, що ООН готова надавати грошову допомогу українцям у вигляді готівкових виплат, це буде проводитися в координації з нашим урядом. Це нетиповий крок для організації, і Гутерреш підкреслив, що головне завдання – підтримати український уряд, а не замінити його.

За підрахунками ООН, 12 мільйонів українців покинули свої домівки, 5 мільйонів знайшли тимчасовий притулок за кордоном. ООН допомагає тим країнам, які прийняли біженців з України. Що стосується тих, хто залишився в Україні, то ООН у співпраці з ВООЗ забезпечує населення критично важливими ліками.

ООН та евакуація з Маріуполя

Генсек ООН Антоніу Гутерреш перед візитом в Україну поїхав у Москву, щоб переконати Путіна припинити бойові дії та гарантувати евакуацію мирних мешканців Маріуполя. Російський диктатор нібито дав добро на участь в евакуації Червоного Хреста та ООН.

Як заявляла Ірина Верещук, у мешканців Маріуполя є проблеми з продуктами, а ворог намагається провести мобілізацію наших громадян у свої лави. Також вона зазначила, що Україна вимагає відкрити 2 коридори – власне з міста та з "Азовсталі".

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