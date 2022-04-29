Позиция ООН четкая – российское вторжение в Украину является нарушением ее территориальной целостности и устава Организации. Об этом Гутерриш заявил во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским, сообщает 24 канал.

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Мир видит несокрушимость украинцев

Генсек ООН отметил, что он прибыл в Украину, чтобы сфокусироваться на опциях, которые может использовать Организация для усиления поддержки украинских граждан, спасения жизней, минимизации страданий и поиска пути к миру.

Я хочу, чтобы украинцы знали – мир видит вас, слышит вас и знает о вашей стойкости и несокрушимости. Я также знаю, что слов о солидарности недостаточно. Я здесь для того, чтобы сосредоточиться на потребностях непосредственно на местах и масштабированиях деятельности,

– добавил Гутерриш.

Он пояснил, что Совбез ООН не смог сделать все, что было в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массовой фрустрации, разочарования и гнева. Однако, по словам Гутерриша, каждый представитель и представительница ООН ежедневно работают для украинцев, бок о бок со многими украинскими организациями.

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Смотрите общий брифинг Гутерриша и Зеленского:

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