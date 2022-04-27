Гутерреш прибыл в Киев после визита в Москву. Там он встретился с главой Кремля Путиным.

Заметьте У Путина открестились от договоренностей с ООН касательно эвакуации гражданских из Мариуполя

ООН будет способствовать эвакуации гражданских

Антониу Гутерреш заявил, что ООН продолжит содействовать эвакуации мирного населения из зон активных боевых действий. Генсек ООН отметил необходимость более быстрого завершения войны.

Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим работу по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации мирного населения из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше – ради Украины, России и мира.

– заявил Гутерреш.

В рамках визита генсек ООН встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Визит Гутерреша в Москву: главное

Перед визитом в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш приехал в Москву, где встретился с Путиным.

Во время встречи глава Кремля цинично убеждал генсека в том, что якобы его вводят в заблуждение по поводу ситуации в Украине. Кроме того, Путин не менее цинично заявил о том, что будто бы активных боевых действий в Мариуполе не происходит.

После встречи в ООН заявили, что Путин согласился на эвакуацию мирного населения из "Азовстали" и Мариуполя с участием ООН и Красного Креста. Однако спикер Кремля открестился от любых договоренностей.

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