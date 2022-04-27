Карикатура в реальной жизни

Там его сажают за километр от этого деда, и дед несет ему полную чушь и откровенную ложь. Например, что боевые действия в Мариуполе "завершены", что его недогосударство напало на Украину на основе "устава ООН", что геноцид в Буче – это была какая-то "провокация".

Рекомендуем Есть только одна причина, почему Лавров начал пугать мир ядерной войной

А генсек ООН это все себе слушает и даже не скажет деду, что тот напрочь сошел с ума. Эта картинка – лучшая иллюстрация того, почему ООН потеряла остатки смысла своего существования.

Историческая дата

26 апреля 2022 года произошли два события, которые будут иметь серьезные последствия для международных отношений, хотя, пожалуй, и не сразу, но уверен, что все это будет оценено со временем.

Первое – это символический разрыв с дипломатическим прошлым, который ознаменовал собой визит в РФ генсека ООН Гутерриша. Там его фактически унизили, усадив за длинный стол и заставив выслушивать бред старого шизофреника, который рассказывал, что напасть на Украину его "заставил переворот 2014 года", а само нападение осуществлялось по "уставу ООН".

Добровольно униженный диктатором, организатором геноцида и военным преступником Гутерриш – символ старых международных структур, вновь показывающих свою недееспособность и даже вредность, ведь своей поездкой он лишь поднял статус бункерного психопата в собственных глазах.

И прямо противоположная вещь – саммит министров обороны более 40 государств в поддержку обороны Украины, состоявшийся на базе США в немецком Рамштайне. Вот где бурлила жизнь, где решались реальные проблемы и находились конкретные решения.

Фактически мы имеем дело с появлением полной коалиции цивилизованных государств, смысл которой заключается в защите Украины, но эта защита уже очевидно переходит в вопрос указания на место для кремлевских психопатов и их безумного государства. Все это логично вытекает из итоговых заявлений.

США пообещали приложить максимум усилий, чтобы Украина победила. Остин сказал: "Украина четко верит, что она может одержать победу, и все здесь тоже верят". Министр обороны США заявил, что они "хотят усложнить для России попытки угрожать своим соседям".

Интересно Путин хочет бросить аппендикс "русского мира" в жерло заведомо проигрышной войны

Украина перестраивает мир

Программа конкретная и реалистичная. Очевидно, это стало ответом на героическое сопротивление украинского народа агрессору, и эта воля к свободе не осталось незамеченной.

Это также и результат работы украинской дипломатии. Сотни часов разговоров украинского политического руководства с лидерами дружественных государств, 26 обращений президента Зеленского к парламентам, многочисленные визиты руководителей дружественных к Украине государств в Киев во время войны – все это не могло не повлиять на процессы, которые происходят в мире.

Вместо международных организаций без жизни – конкретная, порой жесткая дипломатия, направленная на то, чтобы достучаться не только до мировых правительств, которые часто бывают слишком консервативными и откровенно коррумпированными, но и до граждан цивилизованных государств. И граждане слышат, и, как следствие, слышат и правительства.

Сколько у Украины было проблем с Германией, которая продолжала играть "двойную игру", но, похоже, и на этом направлении наметился слом.

Не пропустите Украина освободит Донбасс и Крым полностью

Одним из значимых событий 26 апреля стало серьезное изменение в политике Германии, которая впервые за длительный период начала поставки тяжелого оружия в зону конфликта. Ллойд Остин назвал решение Германии передать Украине зенитные комплексы Gepard и провести учения "значительным шагом".

И вот уже министр Дмитрий Кулеба говорит, что Вооруженные Силы Украины начинают переход на оружие НАТО, о чем недавно еще даже не шло речи. Еще один конкретный результат.

Думаю, все процессы, которые сейчас происходят вокруг Украины, будут иметь серьезные последствия и для мировой архитектуры. И довольно быстро. Что-то окончательно отомрет, что-то родится, но мир уже не сможет быть таким же, каким он был вчера.

К теме – что изменится для Украины после встречи на базе Рамштайн: смотрите видео