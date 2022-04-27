В России начался дефицит пушечного мяса
Коррупция, мафия, местечковая олигархия. Чем не райская жизнь для местных авторитетов? И вдруг куратор пытается втянуть тебя в войну против Украины. С Беларусью не получилось даже в формате организации на ее территории провокаций, а в Приднестровье одна провокация за другой.
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Так называемая власть в Тирасполе в шоке, ведь они прекрасно понимают, чем для них это все может закончиться. Не нужно им этих бросков конвульсирующего мангуста на Украину. Но бешеный мангуст с пеной у рта бросает аппендикс "русского мира" в жерло заведомо уже проигрышной войны.
Конечно, это свидетельствует об уровне отчаяния, царящего в Кремле, если даже такое никчемное и бесполезное образование, как ПМР, намерены применить в рамках войны против Украины. Это даже более комично выглядит, чем обещанные тысячи сирийских наемников.
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Но у нашего соседнего разочарования стержня нет. А Украина и дальше будет смотреть на провокации марионеток Кремля и их кураторов, не вмешиваясь в ситуацию. Не в наших традициях врываться в чье-то личное пространство. А проср*нный момент – это также достижение исторического масштаба с фиксацией в хрониках. Но не Нарнии…
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