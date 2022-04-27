Страх – оружие против бессилия

И, оказывается, Россия делает все возможное, чтобы предупредить такое развитие событий. Что же изменилось буквально в нескольких неделях от предыдущего до нынешнего высказывания главы российского внешнеполитического ведомства? Много чего.

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В Кремле осознали, что не смогут установить контроль над Украиной и превратить государство, на которое 24 февраля 2022 года позорно напал кремлевский фюрер Путин, в вассальную страну или часть российской территории.

В Кремле увидели, что цивилизованный мир помогает Украине, а США и Великобритания, как и страны ЕС, готовы помогать не только экономическими санкциями против РФ, но и поставкой Украине оружия, против которого у России нет никаких реальных технологических ответов.

И очевидно, что сейчас путинский режим пытается устрашить и Украину, и мир. Для Украины такая попытка шантажировать связанное с напоминаниями о тактическом ядерном ударе по украинской территории или же с постоянными ракетными ударами по территории украинского государства.

Однако мы с вами прекрасно отдаем себе отчет, что с помощью ракетных ударов нельзя оккупировать территорию крупной европейской страны. А вот ресурсов для того, чтобы оккупировать Украину с помощью войск, у Владимира Путина (по крайней мере, на сегодняшний день) просто нет. И в Кремле, и в МИД РФ, это прекрасно осознают.

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А когда Лавров и другие московские чиновники пугают мир ядерной войной – это речь уже не об ударе по Украине. Это речь о реальном обмене ядерными ударами с теми странами, которые обладают ядерным оружием и могут ответить российскому агрессору на готовность применить ядерное оружие против цивилизованного мира.

И это – совсем не игрушки и не красивые разговоры с очередным кремлевским пропагандистом в аляповатых интерьерах, полюбившиеся Путиным, Лавровым, Медведевым и другими кремлевскими вождями, которые, такое впечатление, что просто катапультировались в современный мир с кого-то далекого средневековья – только ядерное оружие получили.

Уже сейчас и в США, и в Великобритании подчеркивают, что в случае применения Россией ядерного оружия эти государства будут отвечать без каких-либо консультаций с союзниками. И это абсолютно логичный ответ, потому что в случае применения кремлевским режимом ядерного оружия против одного из государств цивилизованного мира счет уйдет на секунды.

И я не хочу задаваться вопросом, который останется от Великобритании или Соединенных Штатов. Очевидно, что ядерный удар по любой стране – огромная трагедия. Мне интересно, что останется от самой России, по крайней мере, от ее европейской части, в случае применения ответного стратегического ядерного удара.

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Правда глаза колет

От своего коллеги, бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" (сейчас запрещенной в РФ) Алексея Венедиктова, я узнал, что одним из поводов для запрета этой радиостанции было мое собственное интервью, в котором, по утверждению Генеральной прокуратуры России, я якобы призвал к ядерному удару по Москве.

Алексею Венедиктову нетрудно было доказать работникам Генеральной прокуратуры, что ничего подобного в своем интервью я не говорил. Действительно не говорил, не призывал ни к какому ядерному удару по российской столице. Но утверждал именно то, что утверждаю и сейчас.

Обмен стратегическими ядерными ударами будет катастрофичен не только для тех стран, по которым РФ нанесет такой удар, но и для самой РФ. Погибнут миллионы, вероятно, десятки миллионов людей. Большое количество российских городов перестанут существовать вместе с населением. И если Владимир Путин спрячется в каком-нибудь бункере где-то за Уралом, это не спасет его соотечественников от неизбежной смерти.

Я хочу спросить: а кому, в принципе, нужна такая война? Что российское политическое руководство хочет доказать такой войной, кроме собственной несостоятельности к государственному строительству, цивилизационному развитию.

Очевидно, что мы имеем дело с политическими и нравственными банкротами. С военными преступниками, точно знающие, что они – военные преступники. Ну, может быть, только за исключением самого Владимира Путина, живущего в каком-то сумеречном мире собственного сознания и вообще переставшего ориентироваться на то, что реально происходит, а что он хочет, чтобы происходило.

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И этим военным преступникам, а мы прекрасно понимаем, что к их перечню можно отнести и Сергея Лаврова, не остается ничего другого, как запугивать мир. Потому что альтернатива этим постоянным запугиваниям всеобщей смертью – это политическое поражение российского режима. Поражение практически неизбежно, несмотря на поддержку большой части аморфного русского населения, даже не понимающего, в какую катастрофу оно вляпалось.

Альтернатива этому запугиванию – это ряд подсудимых для Путина, Шойгу, Медведева и, конечно, того же Лаврова. И мы прекрасно понимаем, что приговор любого международного трибунала или российского трибунала, вынужденного возложить на этих людей ответственность за крах российской государственности, будет суровым. Лавров это тоже понимает.

Альтернатива этому приговору – попытаться испугать весь мир и заставить согласиться на очередные безумные российские условия. Только чтобы спасти эту банду убийц и мародеров. Вот поэтому Лавров и компания продолжают пугать мир Третьей мировой войной. Никаких других мотивов, никакого анализа ситуации за этим не стоит.

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