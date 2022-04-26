Дело в том, что сейчас десантная компонента ЧФ ВМФ РФ сокращена в 2 раза. В Бердянске был уничтожен БДК проекта 1171 "Саратов" и повреждены 2 БДК проекта 775, требующие ремонта и не способные сейчас выполнять свои функциональные задачи.

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А "Нептун" против

Десантная компонента ЧФ ВМФ РФ сократилась с 6 кораблей до 3-х. Да, они способны обеспечить единовременную высадку десанта численностью до 1 тысячи человек, но...

Но, ракетный крейсер "Москва" показал, что у Украины есть туз в рукаве под названием ПКРК "Нептун".

И если на "Москву" ПКРК "Нептун" необходимо было произвести 2 залпа Р-360, то на вышеупомянутые БДК достаточно по одному.

Пальцем в небо

Фактически, удар по мосту, который 24 февраля должен был бы стать сигналом опасности о неизбежной высадке десанта, сейчас, 26 апреля, выглядит конвульсией с целью оказания давления на область, особенно в контексте пропагандистского цирка устроенного в так называемой "ПМР".

"Мангуст" продолжает бросаться в конвульсиях. Бедолага так скоро пеной изойдёт от своих припадков.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: