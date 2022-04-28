Вони додають, що їхня робота допомогла сповільнити забезпечення ворожих підрозділів з кримського напрямку.

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Зруйнований міст – результат роботи групи Руху опору ССО України

Міст біля Мелітополя був важливим логістичним об'єктом на шляху з тимчасово окупованого Криму до Мелітополя.

Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із Кримського півострова на материкову частину України – в райони, окуповані росіянами,
– розповідають в ССО.

Вони додають, що маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил, зокрема, в напрямках:

  • Полог,
  • Токмака,
  • Маріуполя.

Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддається ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об'єкта,
– прокоментували подію військові.

Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України.

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