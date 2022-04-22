Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, з початком окупації мелітопольці чинили ворогу мирний спротив, повідомляє 24 канал. Коли ж росіяни почали діяти як терористи, то отримали гідну відповідь на свої злочини.

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Партизани знищують окупантів

Коли росіяни в Мелітополі почали блокувати мирні мітинги, стріляти по мирних громадянах та викрадати людей, то зустрілися з новою формою спротиву – партизанами.

За даними розвідки, є підтверджено знищення 100 окупантів. Окупанти намагаються знайти бодай когось, але не можуть, адже проти них весь Мелітополь,

– заявив Федоров.

Зазначимо, раніше українська розвідка повідомляла про те, що рух опору Мелітополя ліквідував 70 окупантів. На тілах виявляли ножові та вогнепальні поранення. Росіяни намагаються усіляко приховати цей акт спротиву.

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