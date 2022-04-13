Зокрема причини смерті окупантів у Мелітополі – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію щодо точної кількості вбитих окупаційна адміністрація всіляко приховує.

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Рух опору Мелітополя

Окупанти гинуть у період комендантської години. За даними Головного управління розвідки, до цього причетний рух опору Мелітополя.

Крім того, окупанти не можуть знайти тих, хто ліквідовує їхніх поплічників.

Нагадаємо, що Мелітополь зараз перебуває під тимчасовою окупацією. За цей час загарбники встигли викрасти мера Івана Федорова та почати трансляцію пропагандистських каналів.

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