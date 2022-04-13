Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський запевнив, що зараз роблять все можливе, щоб виплатити людям гроші. Він також звернувся до російських військових.

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Кажуть, що солдат не образить дитину та пенсіонера. Ви забрали пенсійні гроші. Якщо ви називаєте себе солдатами, а не мародерами, то воюйте з українською армією на полі бою, а не з пенсіонерами,

– сказав Смілянський.

Він закликав загарбників повернути пенсійні гроші та запевнив, що готовий до переговорів.

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