Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заверил, что сейчас делает все возможное, чтобы выплатить людям деньги. Он также обратился к российским военным.

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Говорят, что солдат не обидит ребенка и пенсионера. Вы забрали деньги. Если вы называете себя солдатами, а не мародерами, то сражайтесь с украинской армией на поле боя, а не с пенсионерами,

– сказал Смелянский.

Он призвал захватчиков вернуть пенсионные деньги и заверил, что готов к переговорам.

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