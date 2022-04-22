Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, с началом оккупации мелитопольцы оказали врагу мирное сопротивление, сообщает 24 канал. Когда россияне начали действовать как террористы, то получили достойный ответ на свои преступления.

Читайте также Как бы россияне ни старались – голода не будет, – Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине

Партизаны уничтожают оккупантов

Когда россияне в Мелитополе начали блокировать мирные митинги, стрелять по мирным гражданам и похищать людей, встретились с новой формой сопротивления – партизанами.

По данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. Оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, ведь против них весь Мелитополь,

– заявил Федоров.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала о том, что движение сопротивления Мелитополя ликвидировало 70 оккупантов. На телах обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются всячески скрыть этот акт сопротивления.

Смотрите также – самый плохой и самый лучший сценарии решающей битвы за Донбасс