За словами Івана Федорова, наразі у нього двоякі відчуття щодо знищення моста. Про це він розповів у національному телемарафоні єдиних новин, повідомляє 24 канал.

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У місті та районі дуже сильний патріотичний рух, – Федоров

Міський голова Мелітополя констатував, що справді, за даними спецслужб України, підрив моста підтверджується. Він зрадів, що перекрився канал зв'язку поставлення техніки з Криму.

У мене двояке відчуття. Звичайно, руйнується наша інфраструктура, яку будували багато років, але через цю інфраструктуру сьогодні окупанти поставляють техніку,

– зазначив Федоров.

Він додав, що російські загарбники везуть озброєння для того, щоб убивати ним перш за все наше цивільне населення. Саме тому мелітопольський мер більше радий знищенню моста.

Загалом були версії, що підрив моста справа рук партизанів, які проти окупаційної влади та у різний спосіб намагаються давати їй відсіч. Міський голова Мелітополя не став заперечувати це та сказав, що по цілому Мелітопольському районі справді дуже сильний патріотичний рух.

"Усі хочуть жити у демократичній проєвропейській країні. Це ми бачили в перші дні окупації, коли відбувались багатотисячні мітинги. Окупанти думали, що зможуть зламати патріотичний проукраїнський дух у наших жителів, але їм цього не вдалося", – підкреслив мелітопольський мер.

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