По словам Ивана Федорова, сейчас у него двоякие ощущения от уничтожения моста. Об этом он рассказал в национальном телемарафоне единых новостей, сообщает 24 канал.

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В городе и районе очень сильное патриотическое движение, – Федоров

Мэр Мелитополя констатировал, что действительно, по данным спецслужб Украины, подрыв моста подтверждается. Он обрадовался, что перекрылся канал связи поставок техники из Крыма.

У меня двоякое чувство. Конечно, разрушается наша инфраструктура, которую строили много лет, но из-за этой инфраструктуры сегодня оккупанты поставляют технику,

– отметил Федоров.

Он добавил, что российские захватчики везут вооружение для того, чтобы убивать им, прежде всего, наше гражданское население. Именно поэтому мелитопольский мэр больше рад уничтожению моста.

В общем были версии, что подрыв моста дело рук партизан, которые против оккупационных властей и разными способами пытаются давать ей отпор. Мэр Мелитополя не стал отрицать это и сказал, что по всему Мелитопольскому району действительно очень сильное патриотическое движение.

"Все хотят жить в демократической проевропейской стране. Это мы видели в первые дни оккупации, когда проходили многотысячные митинги. Оккупанты думали, что смогут сломать патриотический проукраинский дух у наших жителей, но им этого не удалось", – подчеркнул мелитопольский мэр.

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