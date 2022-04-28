Про зовсім не прикрий інцидент на залізниці розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Міст розташований у селі Якимівка неподалік Мелітополя і мав для окупантів стратегічне значення.

До теми Окупанти використовують аеродром Мелітополя для базування та польотів штурмової авіації

У росіян – тепер паніка

Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, так як зрозуміли –дістанемо їх кругом,

– написав Братчук.

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, підрив моста – справа рук партизан. У соцмережах пишуть, що російські військові – шоковані, адже об'єкт перебував під охороною. Тепер загарбники зупиняють та проводять обшук машин.

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