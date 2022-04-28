Окупанти базують у Мелітополі штурмові літаки, ударні вертольоти та транспортно-бойову авіацію. Про це повідомили в Генштабі 28 квітня.
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Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8,
– мовиться в повідомленні.
На Донбасі ЗСУ збили 8 повітряних цілей
- 1 літак;
- 1 крилату ракету;
- 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня.